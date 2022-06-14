Жания Джуринская рассказала, как родители отреагировали на ее жизнь с мужчиной до брака

Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская рассказала, как ее родители и семья ее возлюбленного отреагировала на их решение жить вместе до брака. Актриса отметила, что у них современные родители, которые адекватно воспринимают подобные вещи, передает NUR.KZ.

На эту тему Жания разговорилась с подписчиками в Instagram.

"Моим родителям никогда не было стыдно за меня. Все принятые мною решения давали только положительный результат, а если ошибалась, я это решала сама. Выстроила личность, которой можно доверять и не сомневаться. Даю им понимать, что я взрослая. Несу ответственность за свою жизнь сама, и это мой путь.

Я захотела жить отдельно с мужчиной, за которого планирую замуж, чтобы понимать, с кем связываю свою судьбу на всю жизнь, это было лучшее мое решение!" - заявила представительница отечественного шоу-бизнеса.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Она дала понять, что родители ее избранника тоже отнеслись к их отдельной с мужем жизни спокойно.

"Ну, так Данияра я же не из детского сада забрала. Взрослый мужчина, который сам принимает решения. Тем более, он до меня три года жил с другой девушкой, и благодаря тому, что они пожили отдельно, стало ясно, что каждому нужно идти своей дорогой. Родители у нас современные: все понимают и адекватно воспринимают", - резюмировала Жания Джуринская.

Семья Жании Джуринской. Фото: instagram.com/djurinskaya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973939-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-kak-roditeli-otreagirovali-na-ee-zhizn-s-muzhchinoy-do-braka/