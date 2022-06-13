"Есть в этом что-то действительно волшебное": Динара Бактыбаева о том, как узнала о беременности

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева рассказала, как узнала о своей второй беременности. Она отметила, что "есть в этом что-то действительно волшебное и особенное", передает NUR.KZ.

Этой теме Динара посвятила пост в Instagram.

"За недели две до нового года я почувствовала странную боль внизу живота (...). Наступает 31 декабря. Весь день на кухне, вечером дома гости. Дождались 12 часов, салюты, шампанское. Наступил таки 2022 год! Гости расходятся, домываю посуду, с мужем идем сериал смотреть.

Вспоминаю, что вечерком после застолья новогоднего мне как-то грустненько стало, что я аж поплакала. Думаю, странно, почему вновь эти качели? Может, тест сделать? Ставим сериал на паузу. Взбрендило так взбрендило. Делаю тест, и тут две полоски", - вспоминает актриса.

По словам Динары, она испытала шок.

"Захожу в комнату, протягиваю тест Аману. А он такой: "Что это значит?". Отвечает так же, как и в случае с Аяной. Я говорю: "Ты все еще не запомнил, что две полоски - это беременность?". Он на седьмом небе от счастья. Тут же меня обнимать, целовать. На следующий день цветы принес.

В общем, муж ждал и надеялся! Да, да. Он очень хотел скорее сестренку или братишку Аяне. Таким образом, в волшебную новогоднюю ночь я сделала мужу самый ценный подарок. Кстати, об Аяне я узнала в ночь своего рождения. Есть в этом что-то действительно волшебное и особенное, не правда ли?" - написала Бактыбаева.

Напомним, актриса Динара Бактыбаева объявила о второй беременности в апреле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973754-est-v-etom-chto-to-deystvitelno-volshebnoe-dinara-baktybaeva-o-tom-kak-uznala-o-beremennosti/