Альмира Турсын рассказала о любимом человеке и важных для нее мужских качествах

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын призналась, что у нее есть любимый человек. Она также назвала мужские качества, которые важны для нее, передает NUR.KZ.

В октябре прошлого года Альмира рассказала, что пережила развод с мужем, и отметила, что бракоразводный процесс был "непростым по всем пунктам". У них с бывшим супругом есть сын Заир.

Любопытные поклонники поинтересовались в Instagram, неужели актриса теперь одна.

"Личное не публичное! Не показываю, не рассказываю. Нет, не одна! Я же мать, дочь, сестра, подруга. У меня семья, друзья, любимый человек и вы, мои наблюдатели и читатели", - заявила в ответ исполнительница роли царицы Томирис.

Альмира Турсын с сыном. Фото: instagram.com/almiratursyn

После этого фанаты решили узнать хотя бы о том, какими личными качествами должен обладать мужчина ее мечты.

"Как-то отвечала на такой вопрос. Дублирую: вера в Бога, божественные жизненные принципы, благородство, сила духа и характера, мудрость и интеллект, ответственность, трудолюбие, доброта, щедрость, внимательность и чуткость, чувство юмора, чистоплотность, вкус и стиль. Это первый пункт", - посмеялась актриса.

Альмира Турсын с сыном. Фото: instagram.com/almiratursyn

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973380-almira-tursyn-rasskazala-o-lyubimom-cheloveke-i-vazhnyh-dlya-nee-muzhskih-kachestvah/