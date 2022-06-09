"Буду работать еще лучше": Айжулдыз Адайбекова ответила на заявление о "богатом папике"

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Она рассказала, как начать работу над собой, чтобы стать лучше, а также ответила подписчице, заявившей, что у актрисы якобы есть богатый покровитель, передает NUR.KZ.

Яркая и независимая Айжулдыз ранее рассказывала, что имела комплексы, но провела большую работу по самосовершенствованию и саморазвитию. У молодой актрисы спросили, как не сбиться с толку и не слиться с толпой.

"Максимально быть собой. Слушать себя, а не неудачников, которые пытаются тебя переубедить, так как сами в жизни ничего не добились. Жить без масок, как есть.

И естественно поднять свою "пятую точку" и работать над собой, делать шаги, не бояться проиграть. Перед своим ростом человек обычно сильно "гаснет". Классика жанра, но зато каким ты станешь", - дала она совет своим подписчикам в Instagram.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Одна из подписчиц написала Айжулдыз, что она не нравится ее подруге, а также заявила, что у дизайнера якобы есть "богатый папик".

"Очень крутой комплимент. Если со стороны моя жизнь выглядит так, будто у меня есть богатый папик, то это уровень. Рахмет вашей подруге за мотивацию. Теперь буду работать еще лучше. Она еще скажет, что у меня есть два папика, подождите", - заявила Айжулдыз.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Напомним, Айжулдыз Адайбекова впервые показала сына от Кырана Талапбека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973369-budu-rabotat-esche-luchshe-ayzhuldyz-adaybekova-otvetila-na-zayavlenie-o-bogatom-papike/