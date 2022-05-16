"Видела свое отражение и плакала": Айжулдыз Адайбекова о комплексах и лишнем весе

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова рассказала, что страдала от лишнего веса и комплексов. Однако именно это сподвигло ее на самосовершенствование. Айжулдыз уверена, что каждый сам принимает решение, меняться или нет, передает NUR.KZ.

Айжулдыз ответила на вопросы подписчиков, где призналась, что не всегда была в такой отличной форме, как сейчас.

"У меня был приличный вес. Бывали моменты, когда я видела свое отражение и плакала. Держала различные диеты. И на одной гречке тоже сидела. Когда человек цепляется за свои комплексы, ему становится еще хуже. Мой вес увеличивался и дальше. Короче, это был долгий путь", - отметила она и пообещала рассказать позже, как именно решила проблему с лишним весом.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса откровенно призналась, что была закомплексована.

"Видите эти глаза? Комплексы сильно заметны. Лишний вес. Нет денег. Нет дисциплины. Зависимость от людского мнения. Негативные мысли. У всех бывают такие моменты. Но эти комплексы помогли мне двигаться дальше.

Да, было страшно, больно. Но! Когда ты, действительно, веришь в свой успех, веришь в себя, рано или поздно каждый из нас может воплощать свои цели. Главная задача - понимать, что все это временно", - призналась молодая актриса.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Айжулдыз уверена, что упорство принесет результат. Надо верить и стремиться к успеху, отмечает она.

"Ты, главное, не сдавайся. Все будет. Просите у Всевышнего! Цель должна быть достигнута. И точка. Не соглашайся на меньшее. Твоя жизнь - ты диктатор. И все", - посоветовала Айжулдыз.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Напомним, что недавно молодая мама впервые показала сына от Кырана Талапбека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969398-videla-svoe-otrazhenie-i-plakala-ayzhuldyz-adaybekova-o-kompleksah-i-lishnem-vese/