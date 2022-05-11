"Как ты мог развестись?": Айжулдыз Адайбекова впервые показала сына от Кырана Талапбека (фото, видео)

Айжулдыз Адайбекова с сыном. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса Айжулдыз Адайбекова впервые опубликовала фото своего годовалого сына. Пользователи соцсети отметили, что мальчик очень похож на своего отца, передает NUR.KZ.

Ранее дочь Жанар Айжановой пообещала, что покажет сына поклонникам в день его первой годовщины. Свое обещание Айжулдыз исполнила, выложив видео в Instagram.

"Маленький Кыран", "Какой чудесный балапан", "Сладкий Назарчик", "Какой сладкий!", "Копия папы. С днем рождения!", "Будущий чемпион", "Сладкая булочка", - умилились подписчики актрисы.

Кадрами с сыном поделился на своей странице и Кыран Талапбек.

"Будь круче отца, я тебе многое покажу", - написал режиссер.

В ответ пользователи соцсети упрекнули его в том, что он не живет с Айжулдыз.

"Кыран, как ты мог развестись, когда у тебя такой ребенок?", "Правда в том, что мужчина всегда должен нести ответственность за свою семью, включая жену и детей. С первой минуты женитьбы и всегда!", "Примиритесь как семья", "Ребенок должен расти в счастливой семье", "Пусть ребенок будет с родителями. Защитите свою семью от всего", - прокомментировали они.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Айжулдыз Адайбекова и режиссер Кыран Талапбек объявили, что стали друзьями и между ними больше нет никаких ссор и обид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968675-kak-ty-mog-razvestis-ayzhuldyz-adaybekova-vpervye-pokazala-syna-ot-kyrana-talapbeka-foto-video/