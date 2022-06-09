Айару Бакытбек призналась в зависимости и рассказала, в какой стране планирует жить

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Айару Бакытбек рассказала, в какой стране хочет жить. Она также озвучила свои планы на замужество и призналась в зависимости, передает NUR.KZ.

Поклонники в Instagram спросили 18-летнюю блогершу, в каком месте она видит себя в будущем.

"Я вижу себя в Калифорнии. Я чувствую себя абсолютно счастливой там, будто именно там мне суждено быть. Есть даже два конкретных города, где хочется поселиться (они вообще-то в 15 минутах друг от друга", - заявила она, при этом не называя сами города.

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Кроме того, Айару призналась, что может быть зависима от соцсетей, поэтому не пользуется ничем, кроме Instagram.

"Из "Снэпчата" и YouTube я удалилась года три назад, TikTok даже не пыталась осваивать. Я есть только в Instagram, и этого больше, чем достаточно, потому что я зависима. В загруженные периоды я борюсь с собой и удаляю приложение на время. В один прекрасный день я надеюсь воспринимать телефон как телефон и ничего больше", - написала Бакытбек.

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Один из подписчиков спросил Айару, планирует ли она выходить замуж и имеет ли для нее значение национальность.

"Пока нет. Но для меня это не вопрос дальнейшего будущего. Да. В самом прямом смысле "национальность", - ответила девушка.

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973279-ayaru-bakytbek-priznalas-v-zavisimosti-i-rasskazala-v-kakoy-strane-planiruet-zhit/