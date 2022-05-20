Вернувшаяся из США Айару Бакытбек помяла чужое авто и высказалась о водителях в Алматы (видео)

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Айару Бакытбек, приехавшая на каникулы из США домой, высказалась о местных автомобилистах. Она также рассказала, как во время парковки поцарапала чужую машину, передает NUR.KZ.

О своих мыслях по поводу казахстанских водителей Айару высказалась в Instagram.

"Это мой третий день вождения в Алматы и, честно говоря, я немножко в шоке. Вчера мне из окна кричали: "Можно быстрее?". То есть это нормой тоже считается в Алматы. Но также есть огромная противоположность - это просто прекрасные представители мужского пола, потому что они мне обычно помогают, которые меня выручали много-много раз за эти три дня. Кто-то останавливается, помогает выехать", - рассказала Бакытбек.

Девушка поведала об инциденте, случившемся во время ее выезда с места парковки.

"Только что, допустим, я припарковалась так близко, что не смогла выехать и в итоге, короче, прилипла к другой машине. И в итоге на ней оставила немножко вмятину. Но хорошо, что эта машина и так была "убитая". А на своей нормально все.

И ко мне подошли трое мужчин. Один остановился, говорил мне, куда повернуть и так далее. Второй ко мне подошел, также говорил мне, куда и что поворачивать, и на самом деле помог мне, то есть я выехала, отлепилась от той машины", - пояснила Айару.

Ждать водителя машины, которую она задела своим авто, девушка не стала, судя по ее словам.

"Одного я остановила, он мне дал бумагу с ручкой, потому что я написала сообщение водителю машины, которую чуть-чуть помяла, что "я вот вас помяла, вот мой номер и так далее". Короче, я на самом деле обожаю нашу культуру, я обожаю мужчин казахстанских, у которых просто принято помогать. Наверное, там в Америке, у меня ни разу не было такого, что кто-то вот так остановился и взял на себя часть моей проблемы, хотя здесь это просто нормально.

Я не знаю, смотрите вы меня или нет, но спасибо вам огромное. Пожалуйста, рожайте побольше сыновей и растите их такими же. Я очень-очень благодарна. Ровно так же, как я зла на остальную половину - придурков, которые кидаются матом", - высказалась младшая сестра Айсауле Бакытбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1970300-vernuvshayasya-iz-ssha-ayaru-bakytbek-pomyala-chuzhoe-avto-i-i-vyskazalas-o-voditelyah-v-almaty-video/