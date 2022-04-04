В семье Нурлана Коянбаева ожидается пополнение

Нурлан Коянбаев с супругой и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

В семье продюсера, актера и капитана команды КВН "Казахи" Нурлана Коянбаева ожидается пополнение. Об этом стало известно на торжестве по случаю дня рождения его супруги, передает NUR.KZ.

Поздравить Айгерим Коянбаеву с днем рождения пришли близкие друзья и звездные коллеги. В их числе Жулдыз Абдукаримова, Салтанат Бакаева, Нуржан Керменбаев, Жанель Макажан и другие представители казахстанского шоу-бизнеса.

На фото и видео, которыми гости щедро делились в соцсетях, виден округлившийся животик именинницы. Отметим, что у Нурлана и Айгерим подрастают двое детей - дочь Нурай и сын Нурсеит.

"Прекрасный вечер с прекрасными людьми. Нурлан и Айгерим, пусть в вашей семье будет благополучие и радость. Пусть будет много счастливых дней", - отметила Жулдыз Абдукаримова в своем Instagram.

Пост супруги Кайрата Нуртаса прокомментировали ее подписчики. Они пожелали паре счастья.

"Нурлан и его жена очень похожи. Мне так нравится, что он везде говорит, что ее очень любит", "Жулдыз, и вам желаю скорейшего пополнения в семье", "Надо же, как супруги похожи, Аллах - великий творец", "Желаю легких родов супруге Нурлана", - отметили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963393-v-seme-nurlana-koyanbaeva-ozhidaetsya-popolnenie/