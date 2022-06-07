"Мое любимое место на земле": Супермамасита в бикини показала, куда улетела с семьей (видео)

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева отправилась в семейное путешествие к океану. Позируя на камеру в ярком бикини, она призналась, что это ее любимое место на земле, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Супермамасита заинтриговала поклонников тем, что собралась в отпуск, но не сказала, куда именно.

Теперь Алия показала в Instagram, что ее семья отправилась на Мальдивы.

"Долгожданный отпуск объявляем открытым", - похвасталась казахстанская инстадива, добавив хештеги "Мальдивы".

На опубликованных кадрах Супермамасита позирует с мужем. Ее тело украсил оранжевый открытый купальник и временные татуировки.

"Спустя год мы снова здесь. Не устану повторять, что этом мое любимое место на земле. За сутки так загорю, что прилечу шоколадкой", - заявила Алия.

Поклонники звезды соцсетей пожелали ей хорошо отохнуть.

"Приятного отдыха. Столько работать, чтобы потом с семьей отдохнуть", "С отпуском вас", "Отличного отдыха", "У вас суперфигура", "Хорошо отдохнуть вам! Отдохните за всех нас, кто не может поехать в отпуск", - прокомментировали фанаты блогерши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972938-moe-lyubimoe-mesto-na-zemle-supermamasita-v-bikini-pokazala-kuda-uletela-s-semey-video/