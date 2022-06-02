"29 тыс. долларов за отель": Супермамасита показала, как планирует путешествие к океану

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева задумала отправиться с семьей на отдых к океану. Инстазвезда показала, как выбирает гостиницу. Так, в присланном ей предложении от турфирмы указан отель, за который придется заплатить почти 30 тысяч долларов, передает NUR.KZ.

"Дело сделано. Океан, жди меня! Я так сильно хотела к тебе. Год тебя не видела! Уже вот совсем чуть-чуть", - заявила Супермамасита в своем Instagram.

В переписке, которую Алия Байтугаева продемонстрировала подписчикам, показано предложение, высланное, по всей видимости, турагентом.

В предложении указана поездка на 10 дней в первой половине июня по системе питания "все включено". Блогерше предложили снять сразу три номера общей стоимостью 29,4 тысячи долларов. Стоимость перелета в эту сумму не входит.

Куда именно собралась Супермамасита с семьей и согласилась ли на это предложение, она скрыла.

Story Супермамаситы. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Напомним, ранее Супермамасита похвасталась шикарным домом, проведя рум-тур. Ремонт коттеджа продолжался на протяжении года, вся мебель в нем была сделана на заказ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972161-29-tys-dollarov-za-otel-supermamasita-pokazala-kak-planiruet-puteshestvie-k-okeanu/