"Самая важная задача - сберечь жизнь": Регина Тодоренко отправилась рожать на Бали

Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, которая со дня на день должна родить второго ребенка, отправилась на остров Бали. Она пояснила, что чувствует себя там умиротворенной и целостной, передает NUR.KZ.

Регина призналась подписчикам в своем Instagram, что с нетерпением ждет встречи со вторым ребенком.

"Мы все в ожидании нового человека! Очень хотим встретиться. Делаем с мужем все возможное, чтобы наше первое свидание прошло мягко и спокойно. Наверняка у каждого на Земле есть свое место силы. Для меня это остров Бали, где я себя чувствую умиротворенной и целостной.

Сейчас самая важная задача - сберечь и вырастить жизнь внутри меня. Каждый день я стараюсь начинать с благодарностей, медитации, йоги, плавания, поэтому и засела в уютное гнездышко в отеле! Наверное, для кого-то я могу показаться сумасшедшей, но когда увидела ванную в номере, сразу захотелось там родить. Возможно, это гормональный всплеск, а может быть, я просто начала слышать свое тело", - написала Тодоренко.

Подписчики пожелали ей легких родов и здоровья.

Напомним, о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут второго ребенка, стало известно в марте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972743-samaya-vazhnaya-zadacha-sberech-zhizn-regina-todorenko-otpravilas-rozhat-na-bali/