Регина Тодоренко и Влад Топалов ждут второго ребенка

Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Влад Топалов и Регина Тодоренко ожидают появления на свет своего второго ребенка. Певец поделился фотографией, на которой заметен уже довольно большой живот телеведущей, передает NUR.KZ.

Слухи о второй беременности Регины не умолкают уже не первый месяц. Однако знаменитость предпочитала их никак не комментировать.

Однако на очередном выпуске шоу "Маска" Тодоренко наконец продемонстрировала свой округлившийся живот. После выступления "Анубиса", спевшего песню "Зима-холода", она расчувствовалась и призналась, что малыш внутри нее подпрыгивает во время его пения, пишет "Вокруг ТВ".

Фото жены в положении выложил и сам Влад Топалов в своем Instagram.

Ранее артист также высказался, что сейчас Регина особенно уязвима и его задача - поддерживать ее и любить всегда.

"Больше всего на свете я люблю свою жену и сына. Особенно сейчас, когда она так уязвима и так ранима, ей больше всего нужна моя поддержка. Без "выяснений", без "разборов", даже без поисков "истины". А просто поддержка и любовь. Наша с сыном. Мой долг как мужа - любить свою жену всегда. И в радости, и в горе. Что я делаю с большой любовью и чистым сердцем и буду делать до последнего своего вздоха", - пообещал Влад Топалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961843-regina-todorenko-i-vlad-topalov-zhdut-vtorogo-rebenka-foto/