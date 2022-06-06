"Может быть, у Бога найдется один": Ерке Есмахан ответила на вопрос о бойфренде

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан ответила на вопросы поклонников о наличии у нее бойфренда. Она выразила надежду, что у Всевышнего найдется для нее один парень, передает NUR.KZ.

В своем Instagram общительная Ерке решила побеседовать с подписчиками. Один из них спросил, есть ли у нее молодой человек.

"90 процентов вопросов такие. Я свободна. Может быть, у Бога найдется один парень для Ерке. Наверное, родился, хоть и после меня. Ждем", - ответила артистка.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица, являющаяся мамой мальчика, также дала понять, что мечтает в будущем иметь дочь.

"У меня есть сын. А дочка пока вместе с папой. В назначенный день придут", - выразила надежду отечественная знаменитость.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Еще один вопрос коснулся фигуры Ерке Есмахан, которая многих приводит в восторг. Пользователи соцсети поинтересовались, правда ли, что звезда имеет женственные параметры 90-60-90.

"90-60-110 - такие гены", - похвасталась певица.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, ранее Ерке Есмахан призналась, что не думает о втором браке. Она также рассказала об отношениях с Кайратом Нуртасом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972695-mozhet-byt-u-boga-naydetsya-odin-erke-esmahan-otvetila-na-vopros-o-boyfrende/