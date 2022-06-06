"Это произошло": Ксения Бородина исполнила свою мечту о фото с Бураком Озчивитом

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина отправилась в Турцию, где исполнила свою мечту о совместном фото со знаменитым актером Бураком Озчивитом, передает NUR.KZ.

Получившийся снимок Ксения выложила в своем Instagram.

"Это произошло. Три года. Девочки, хочу сразу объяснить, именно герой Кемаль меня очаровал так, я рыдала, когда он умер. Самый мой любимый сериал - "Черная любовь". Благодаря ему я полюбила этот город и турецкие сериалы. И сегодня я была в шоке. Побывав на съемках "Основание Осман" и лично увидев всю съемочную площадку и игру главных актеров, понимаешь, какой это титанический труд.

Одни сценические костюмы чего стоят, весят по 10-15 кг, и ты вынужден плавиться в них целый день в жару. Знаете, нет легкого труда и то, что нам кажется красивой картинкой и выглядит на экране всего пару секунд, снимается часами, а то и сутками. Спасибо за фото Бураку Озчивиту", - написала Бородина.

По словам телеведущей, после публикации фото ей начали писать, зачем она обняла Бурака, ведь он женатый человек. Однако Ксения заявила, что тот сам первый приобнял ее.

"Нас подвели, познакомили, я сказала, что я телеведущая из России, так-то так, и все. Поболтали буквально три-четыре минутки. Мы сфотографировались. Кто-то написал: "Зачем ты его обняла?". Он обнял первый, абсолютно спокойно, нормально, без приставаний, без чего-либо", - оправдалась Бородина.

Напомним, Ксения хотела сделать фото с Бураком давно, но ранее его супруга Фахрие Эвджен не дала согласие на это.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972679-eto-proizoshlo-kseniya-borodina-ispolnila-svoyu-mechtu-o-foto-s-burakom-ozchivitom/