Супермамасита похвасталась шикарным домом, проведя рум-тур (видео)

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева показала свой дом, в который ее семья переехала два месяца назад. Ремонт коттеджа продолжался на протяжении года, передает NUR.KZ.

Рум-тур звезда соцсетей провела в своем Instagram.

"Уже прошло два месяца с момента нашего переезда, и вот только-только все мы оформили, все это закончилось. Ремонт длился год. Как только вы заходите, справа видите домофон, и слева у нас зеркало. Зеркало такое большое, с подсветкой. Когда заходишь или одеваешься, можно на себя посмотреть", - начала демонстрацию Супермамасита.

По словам блогерши, вся мебель была сделана на заказ. К примеру, в прихожей стоит огромный встроенный шкаф.

"Так классно сложилось, что у нас с Диасом абсолютно одинаковые вкусы, и мы хотели дизайн, как в гостинице", - пояснила Алия.

Далее она показала просторную гостиную, выполненную в бело-серых тонах. А своей любимой зоной в доме Супермамасита назвала каминную зону, в которой теперь поселили аквариумных рыбок.

Лампы в виде колец, украшающие кухню и гостиную, супруги искали полгода. Кроме того, в кухне очень большое количество шкафов.

После этого блогерша показала комнату мальчиков, спальню Алиши, родительскую комнату с собственной гардеробной, кабинет Диаса, гостевую спальню, прачечную и террасу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971825-supermamasita-pohvastalas-shikarnym-domom-provedya-rum-tur-video/