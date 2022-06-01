"Папа очень любит нас": у погибшего в ДТП казахстанского блогера родилась дочь

Даулет Бейсенбек с супругой. Фото: instagram.com/beisenbek_daulet

Супруга погибшего в ДТП популярного отечественного блогера и фотографа Даулета Бейсенбека сообщила о рождении их третьего ребенка. Молодая женщина назвала новорожденную дочь Данэлией. Это имя очень нравилось ее мужу, передает NUR.KZ.

29-летний Даулет Бейсенбек погиб на месте ДТП 27 марта этого года. Даулет и его супруга Замира ожидали третьего малыша и были очень счастливы в браке. Вместе они прожили 11 лет.

Накануне Замира сообщила, что родила дочь, которую назвала Бейсенбек Данэлией Даулеткызы. По счастливому совпадению пять лет назад в этот же день, 25 мая, у них в семье появился первенец Даниял.

"Даниял обрадовался, когда узнал, что родилась его сестренка. Имя для нашей дочи мне не пришлось долго выбирать. Так как мы не знали до последнего, кто у нас родится.

Мы с Даулетом почему-то думали, что у нас родится мальчик, но имя так и не придумали. Когда выбирали имя Айе, помню, Даулету очень понравилось имя Данэлия, а мне Ария, но в итоге мы выбрали Айя. Поэтому я уже сразу знала, как мы ее назовем", - рассказала Замира на страничке мужа.

Молодая мама поведала, что роды прошли быстро и без осложнений. Сейчас Замира и ее малышка уже находятся дома.

"Было очень странное чувство, будто Даулет рядом, я всегда чувствую так... Он во всем везде мне помогает. Спасибо родным и близким нашим друзьям. Все дружно организовали выписку, очень ценю каждого человека в нашей жизни.

Очень горжусь своим мужем, что у него такие друзья! Как же хочется, чтобы ты был рядом... Не описать те чувства, когда ждешь, как сумасшедшая, зная, что не придешь... Добро пожаловать, Данэлия. Папа нас очень любит", - написала вдова Даулета.

Подписчики пожелали новорожденной и ее маме крепкого здоровья. Они отметили, что всегда будут помнить Даулета.

"Даулет всегда рядом с нами", "Счастья вам. Читаю пост и плачу. Эта боль останется с вами на всю жизнь, но я уверена, что Даулет бы не хотел, чтобы вы плакали", "Держитесь только, вы молодец, я очень рада за вас, да благословит вас Господь", "Поздравляем, на небесах он радуется, держитесь. Пусть растут ваши детки здоровыми", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972028-papa-ochen-lyubit-nas-u-pogibshego-v-dtp-kazahstanskogo-blogera-rodilas-doch/