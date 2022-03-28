Популярный казахстанский блогер погиб в ДТП
Даулет Бейсенбек - казахстанский фотограф, пранкер и популярный блогер с 763 тыс. подписчиков в Instagram погиб в ДТП. Подробности аварии озвучили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Трагическим известием поделилась блогер Эльмира Толегенова (7 млн подписчиков) в сторис в Instagram.
"Не могу уснуть. Услышала, что умер Даулет. Творческий, яркий, жизнерадостный человек. У него остались двое детей и беременная жена. Искренне сочувствую его родным", - написала она.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что ДТП произошло 27 марта примерно в 07.00 часов на 282 километре автодороги Западная Европа - Западный Китай.
Водитель Honda Odyssey, следуя со стороны Тараза в направлении Алматы, совершил опрокидывание машины в кювет.
В результате аварии 29-летний пассажир скончался на месте происшествия, водитель и двое других пассажиров с различными травмами доставлены в ЦРБ Меркенского района.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.
Редакция NUR.KZ приносит соболезнования родным и близким Даулета Бейсенбека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1962453-populyarnyy-kazahstanskiy-bloger-pogib-v-dtp/