Муж Асель Жамакаевой дал необычное имя их новорожденной дочери (видео)

Асель Жамакаева. Фото: instagram.com/asselya_zhamakayeva

Певица Асель Жамакаева выписалась из роддома вместе с новорожденной дочерью. Она также рассказала, какое необычное имя выбрал супруг для их малышки, передает NUR.KZ.

Напомним, свою вторую дочь Асель Жамакаева родила 24 мая. Ее супруг Батыр Байназаров присутствовал на родах.

Выписка Асель прошла без грандиозных праздников, привычных для представителей шоу-бизнеса. Экс-солистка группы Ayumi выложила в Instagram видео того, как они идут по коридорам перинатального центра, выходят из него и едут домой.

"Вот мы и дома. Самая не классическая выписка. Без родных и друзей ,без фото у больницы. Добро пожаловать домой, Амани. Теперь мы Fantastic4", - написала Асель.

Она также пояснила, что по их традиции, имя дочери дает отец.

Асель Жамакаева. Фото: instagram.com/asselya_zhamakayeva

"Классно! Всех благ вашей фантастической четверке", "Аселечек, жаным! Растите здоровыми и счастливыми", "Крепкого здоровья принцессе, скорейшего восстановления маме и много молока", "Amani - красивое и необычное имя", "Я так рада за вас, какое красивое имя у малышки. Счастья вам, мои дорогие!" - прокомментировали и пожелали благ маме и дочери подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971929-muzh-asel-zhamakaevoy-dal-neobychnoe-imya-ih-novorozhdennoy-docheri-video/