"Мы сами в шоке": Асель Жамакаева родила вторую дочь (видео)

Батыр Байназаров и Асель Жамакаева. Фото: instagram.com/asselya_zhamakayev

Экс-солистка группы Ayumi Асель Жамакаева родила второго ребенка. Она поблагодарила мужа за поддержку на протяжении всего процесса родов. Кроме того, артистка рассказала о печальном событии, случившемся ранее в их семье, передает NUR.KZ.

О пополнении в своей семье Асель сообщила подписчикам в Instagram.

"Вы сейчас будете в шоке, потому что мы сами в шоке. Принимаем поздравления. Спасибо, Батыр, что ты рядом. Всегда. Без тебя я бы не справилась. Моя любовь. Моя крепкая стена. Поддержка. И самое надежное плечо. Альхамдулиллах. Благодарю Аллаха за такого мужа. Я очень это ценю. Люблю, не могу. Сладкий мой муж дышал со мной все два часа. 24.05.2022 в 08.10 родилась наша доча", - написала певица, выложив видео из роддома.

Незадолго до родов Асель общалась с подписчиками и продолжила записывать Stories, уже находясь в роддоме.

"Семь сантиметров раскрытия, мы приехали в роддом с семи сантиметрами. Честно, я сама в шоке. Родила. Родила быстро, все хорошо. На эйфории до сих пор не спала, так что пойду спать, отдыхать. Вот лежит моя лялечка. Такая сладенькая, я не могу", - умилилась она.

Артистка также поведала поклонникам о печальном событии, которое ей пришлось пережить ранее. Как оказалось, после рождения первого ребенка Асель перенесла выкидыш.

"Да, это третья беременность. У меня случился выкидыш, потому что мой организм не был готов. К третьей беременности я подошла более ответственно. Восполнила дефициты", - рассказала певица накануне родов.

Story Асель Жамакаевой. Скрин: instagram.com/asselya_zhamakayeva

Первый ребенок Батыра Байназарова и Асель Жамакаевой родился в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970784-my-sami-v-shoke-asel-zhamakaeva-rodila-vtoruyu-doch-video/