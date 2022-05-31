"Прекрасная мама": Али Окапов показал архивные кадры с Розой Рымбаевой и братом Мади

Роза Рымбаева с сыном Мади. Кадр из видео: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов поделился архивным видео со своей мамой - народной артисткой КазССР Розой Рымбаевой, а также младшим братом Мади. Фанаты отметили, что Роза Рымбаева прекрасна в любом возрасте, передает NUR.KZ.

Али Окапов попытался придумать лучший заголовок для архивного видео.

"Война войной, а обед по расписанию", "Интервью пусть подождет", "Мужик в доме", "Может, для всех ты и народная артистка, но для меня ты мама" - я не знаю, какое название выбрать, решил все написать", - прокомментировал видеокадры Али, шутливо извинившись перед младшим братом Мади за то, что показал его детский каприз.

На видео Роза Рымбаева дает интервью, в этот момент в комнату заходит ее младший сын. Малыш капризничает и требует мамино молоко. Певице приходится прервать беседу с журналистом и заняться ребенком.

Умиленные поклонники отметили, что Роза Куанышевна - очень хорошая мать.

"Прекрасная мама", "Такой настырный", "Бесценные кадры", "Роза Куанышевна - превосходная мать. Будьте счастливы", "Что есть на свете слаще маминого молока?", "Какая милота", "Я видела эту передачу по ТВ. До сих пор помню эти кадры", "Роза Куанышевна такая красивая", "И пусть весь мир подождет", "Такой сладкий", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, Али Окапов умилил запиской, которую написал в детстве маме и папе. Певец также опубликовал в Сети архивный снимок своих родителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971739-prekrasnaya-mama-ali-okapov-pokazal-arhivnye-kadry-s-rozoy-rymbaevoy-i-bratom-madi/