"Вот это раритет!": Али Окапов умилил запиской, которую написал маме и папе в детстве

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов опубликовал трогательное поздравление, которое он написал своим родителям много лет назад. Фанаты удивились, как певица Роза Рымбаева сумела сохранить дорогую сердцу записку, передает NUR.KZ.

"Никого не обидел и не обделил", - написал Али, опубликовав свое поздравление в Instagram, которое написал еще в детстве. Он добавил смеющиеся смайлики.

Дело в том, что маленький Али поздравил с Международным женским днем не только маму, но и папу - дирижера Таскына Окапова, видимо, чтобы никто не остался без внимания и не был обижен.

"Мама, папа, я вас поздравляю с 8 марта. Я вас люблю. От Али", - выведены строчки детской рукой.

Умиленные подписчики оставили свои отзывы. Они не поскупились на комплименты Али и его маме - народной артистке Казахской ССР Розе Рымбаевой.

"Какая у вас мама классная, смогла все-таки сохранить такую память. Ведь все сделано от души когда-то на 100 процентов", "Милашество", "Классно, что сохранили. Это же такая память", "Али - такой классный парень", "Вот это раритет!", "Умничка", "Какая прелесть", "Молодец, самое главное - не обделил, ты отличный парень", "Самый дорогой и теплый подарок для мамы", - прокомментировали они.

Напомним, Али Окапов разместил в Сети архивный снимок своих родителей. Певец также рассказал об ужасе, пережитом во время январских беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959873-vot-eto-raritet-ali-okapov-umilil-zapiskoy-kotoruyu-napisal-mame-i-pape-v-detstve/