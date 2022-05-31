Суперпапа Серик раскрыл национальность своей жены

Суперпапа Серик с женой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Суперпапа Серик рассказал о национальности своей супруги. По словам блогера, сначала он подумал, что Диля - уйгурка, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Серика Тлеулесова в Instagram спросил его, уйгурка ли его супруга.

"Я тоже так подумал в первое наше знакомство. Оказывается, чистая казашка. Ру - канлы", - ответил Суперпапа, рассказавший, что сам он относится к роду дулат.

Серик и Диляра воспитывают троих детей: двух дочерей и сына. Блогер признался, что они с женой мечтают о четвертом ребенке - еще одном мальчике.

Заинтересовала поклонников и тема того, как проходят ссоры в доме супругов, которые в предстоящем июне отметят десять лет со дня бракосочетания, а встречаться начали аж в 2006 году. Как оказалось, пара после ссоры однажды даже расставалась на несколько дней.

"Первый год после свадьбы самый тяжелый, потом люди притираются. Максимум на три дня один раз за 10 лет после ругани расстались", - признался 37-летний Серик.

Напомним, ранее Суперпапа Серик опубликовал трогательные кадры свадьбы девятилетней давности с Дилярой. Он признался, что за прошедшие годы ни разу не пожалел, что женился на ней, и назвал супругу надежным тылом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971716-superpapa-serik-raskryl-natsionalnost-svoey-zheny/