"Ты виновата сама": фанаты решили, что Кайрат Нуртас посвятил новую песню жене

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас презентовал отрывок новой песни, автором которой является сам. Фанаты тут же решили, что песню он посвятил жене, передает NUR.KZ.

Артист порадовал своих фанатов музыкальной новинкой, автором которой выступил сам. Он пообещал, что премьера песни состоится уже скоро. На видео Кайрат исполняет отрывок песни, находясь в звукозаписывающей студии.

"Музыка, слова мои. Скоро вы сможете услышать эту песню. Со словами мне помог певец Kalifarniya. А вдохновил меня гитарист Аксункар", - написал на своей страничке Кайрат Нуртас.

Однако подписчики в соцсети, услышав слова песни, решили, что Кайрат поет о себе и своей жене Жулдыз.

"Ты виновата сама, ведь я не говорил тебе: "Уходи". Я люблю тебя и ненавижу. Моя вина лишь в том, что я избалован своим народом, но это меня не сломит, мое сердце это выдержит", - поется в песне.

Фанаты выразили уверенность, что песня станет хитом.

"Жулдыз предназначается", "Супер", "Это хит", "Для Жулдыз эта песня", "Молодец, Кайрат, любим твое творчество", "Оставайся баловнем народа, будьте счастливы с Жулдыз", "Эта песня уже хит", "Жулдыз, ты так можешь потерять Кайрата, перестань упрямиться", "Песня, которая исходит от сердца, дойдет до сердец людей", "Будь вместе с семьей!" - написали комментаторы.

Напомним, недавно Кайрат Нуртас опубликовал романтическое видео с женой. А его отец поставил точку в слухах о разводе сына и невестки, заявив, что они вместе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971021-ty-vinovata-sama-fanaty-reshili-chto-kayrat-nurtas-posvyatil-novuyu-pesnyu-zhene/