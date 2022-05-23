"Я всегда буду рядом": Таукел Мусилим посвятил маленькому сыну трогательные строки

Тауекел Мусилим с сыном. Фото: instagram.com/mussilim

Отечественный киноактер и телеведущий Тауекел Мусилим адресовал маленькому сыну трогательное послание, которое написал в соцсети. Актер, потерявший отца, пообещал своему мальчику, что всегда будет рядом с ним, передает NUR.KZ.

"Мой птенчик, я желаю тебе светлого будущего. Для этого я приложу все свои усилия, сделаю все, что в моих руках. Если Аллах позволит, я всегда буду рядом с тобой.

Я не сказал своему отцу о многом, если бы только он сейчас был рядом... Пусть его душа пребудет в раю", - написал Тауекел в Instagram.

Он также разместил видео, снятое после футбольного матча, в котором принял участие в качестве игрока сборной среди артистов РК. Его маленький сын тоже присутствовал на игре и наблюдал за происходящим на поле. На кадрах Тауекел, держа на руках малыша, здоровается с игроками команды противников.

Подписчики отметили, что Тауекел - очень хороший отец, они пожелали его семье счастья, а также выразили надежду, что сын Мусилима будет настоящим джигитом.

"Не зря говорят, что начинаешь понимать родителей только тогда, когда у самого появляются дети", "Пусть твой сын станет настоящим сыном народа", "Пусть растет батыром", "Пусть все наши дети будут живы-здоровы", "Желаю тебе радоваться достижениям своего сына", "Пусть будет похож на своего деда, пусть будет таким же талантливым, как ты", - умилились они и оставили свои пожелания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970618-ya-vsegda-budu-ryadom-taukel-musilim-posvyatil-malenkomu-synu-trogatelnye-stroki/