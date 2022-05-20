"Слышала, что у меня сын": Аружан Джазильбекова ответила на вопрос о "своих детях"
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Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова пообщалась с подписчиками в соцсети. Она рассказала, что переживает в настоящий момент не самый лучший период жизни, а также ответила на неожиданные вопросы, передает NUR.KZ.
Аружан Джазильбекову попросили рассказать, когда она переживала самый сложный момент в жизни. Актриса призналась, что именно сейчас переживает нелегкие времена, однако старается жить дальше и не показывает своего состояния.
"Сейчас. Но я делаю укладку, наношу красную помаду и стараюсь жить дальше. Это еще к вопросу о том, что в Инстаграме вы никогда не увидите обратную сторону реальности", - рассказала Аружан.
Актрису спросили, в чем она видит силу.
"Сила в любви", - лаконично ответила она, разместив фото с возлюбленным.
У Аружан также поинтересовались, замужем ли она и есть ли у нее дети.
"Я слышала у вас есть доченька, это правда?" - была адресован вопрос актрисе.
"Лол. А я слышала, что у меня сын. Нет, детей пока нет", - ответила шокированная Аружан.
Отметим, что недавно Аружан Джазильбекова рассказала о потере близких людей. Она призналась, что научилась дорожить общением с дорогими сердцу людьми, осознав важность таких ценных моментов. Мы писали также, что актрисе сделали предложение руки и сердца на замерзшем Кольсае.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970294-slyshala-chto-u-menya-est-syn-aruzhan-dzhazilbekova-otvetila-na-vopros-o-svoih-detyah/