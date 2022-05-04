"Осознаешь, что на самом деле важно": Аружан Джазильбекова рассказала о потере близких

Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Актриса Аружан Джазильбекова призналась, что научилась дорожить общением с близкими людьми, после тяжелой утраты, которую ей пришлось пережить. Аружан поняла, как важно ценить минуты, проведенные с любимыми людьми, передает NUR.KZ.

Аружан Джазильбекова призналась, что утрата близких стала для нее большим уроком.

"Только сейчас, потеряв в этом году сразу трех близких и любимых людей, я осознала всю радость общения с родными.

Сначала ты переезжаешь в другой город, потом школа, институт, работа. Короткие летние каникулы не позволяют по-настоящему прочувствовать привязанность к родным. Да и что ты понимаешь в детстве... ничего.

И вот теперь, когда ты хоть немного пожил, увидел мир во всей его красе, узнал людей, прекрасных и не очень, набил шишек, стал хоть немного мудрее, ты замечаешь, как при встрече с родными щемит в сердце. Ты чувствуешь абсолютную безопасность и тепло. Ты осознаешь, что на самом деле важно.

Для кого-то мои слова покажутся банальными, но так сложилось в моей жизни, что я пришла к этому только сейчас. И очень рада. Это то, что дала мне утрата", - написала Аружан в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики выразили ей соболезнование. Они согласились со словами актрисы о том, что важно ценить дорогие моменты.

"Очень тебя понимаю", " Все мы гости в этом мире, но все же нет ничего важнее родных. Держитесь, Аружан", "Какие слова", "Только лишь потеряв кого либо, мы начинаем по-настоящему ценить тех, кто всегда нас поддерживал и был рядом", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967934-osoznaesh-chto-na-samom-dele-vazhno-aruzhan-dzhazilbekova-rasskazala-o-potere-blizkih/