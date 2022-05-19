"Оказывается, это у меня с детства": Димаш Адилет поделился детским милым снимком (фото)

Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Участник российского шоу "Холостяк" Димаш Адилет показал свой детский снимок. Блогер, недавно отметивший 27-летие, также поблагодарил многочисленных фанатов за теплые поздравления, передает NUR.KZ.

В своем Instagram казахстанский "холостяк" на радость поклонницам показал свою детскую фотографию.

На кадре маленький Димаш, несмотря на совсем юный возраст, выглядит очень солидно. Строгий белый костюм в полоску, черная рубашка и не по-детски серьезный взгляд придают образу эффектности. По всей видимости, блогер уже тогда старался следить за собственным стилем и быть элегантным.

"Оказывается, это у меня с детства", - посмеялся Адилет.

Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Пару дней назад Димаш отметил свое 27-летие. Поклонники забросали его поздравлениями, и блогер выразил им свою благодарность.

"Друзья, всем большое спасибо за ваши поздравления! Я невероятно ценю это. Пусть вам всем вернутся все ваши пожелания втройне! Всех обнял", - написал он.

"Наш красавчик", "С днем рождения, всех благ, будьте счастливы", "Долгих лет тебе жизни и родным", "С днем рождения, желаю счастья! Родителям спасибо большое за красивого и благородного человека", - прокомментировали его пост подписчики.

Ранее Адилет пообещал, что никогда не изменит будущей жене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970079-okazyvaetsya-eto-u-menya-s-detstva-dimash-adilet-podelilsya-detskim-milym-snimkom-foto/