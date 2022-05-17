"Я слишком сильно ценю любовь": Димаш Адилет заявил, что никогда не изменит будущей жене

Димаш Адилет. Фото: instagram.com/dimashadilet

Отечественный блогер, участник шоу "Холостяк" Димаш Адилет признался, что верит в настоящую любовь. Она заверил, что относится к браку очень серьезно и никогда не изменит своей будущей жене, передает NUR.KZ.

Один из самых завидных холостяков устроил вечер откровений со своими поклонниками в Instagram. Отметим, что в этой социальной сети у него 1,1 млн подписчиков.

Димаша спросили, не желает ли он провести свадебное торжество в казахском стиле.

"Я бы хотел сделать свою свадьбу в европейском стиле, с семьей, действительно близкими людьми, друзьями, в невероятно красивом месте. И потом праздновать всю жизнь со своей любимой", - написал он.

Сторис Димаша Адилета. Скриншот: instagram.com/dimashadilet

Подписчики поинтересовались мнением Димаша о том, сколько времени должно пройти с момента знакомства, чтобы понять, что ты готов сделать предложение руки и сердца.

"Прагматичный ответ заключается в том, что предложение нужно делать тогда, когда вы на сто процентов уверены в человеке и в том, что вы хотите прожить с этим человеком всю свою жизнь, сквозь радость и горе, как в хорошие времена, так и в тяжелые, что бы ни случилось", - уверен молодой человек.

Некоторым парам необходимо время, чтобы проверить свои чувства. Хотя порой бывает достаточно провести вместе всего несколько дней, говорит Димаш.

"Мой отец сделал предложение моей маме всего через 11 дней после знакомства. Сейчас они вместе уже 28 лет и это самая идеальная пара, которую я знаю. Правда в том, что вы сами почувствуете и поймете, когда это тот человек, с которым вы хотите прожить свою жизнь. Поверьте, любовь существует", - отметил он.

Сторис Димаша Адилета. Скриншот: instagram.com/dimashadilet

Подписчики затронули и тему отцовства. Димаш признался, что очень любит детей.

"Обожаю детей. Раньше я думал, что хочу 2-3 детей. Но сейчас понимаю, что хотел бы и больше. Главное, подходить к вопросу с огромной ответственностью и иметь возможность уделить каждому ребенку одинаковое время, дать одинаково блестящее образование, воспитание и любовь.

И иметь финансовые возможности содержать всех детей, пока не станут самостоятельными. Чтобы каждый из детей стал счастливым, умным, образованным, добрым человеком, достойным и ответственным гражданином этого мира", - считает он.

Парень отметил, что чувствует ответственность перед будущими детьми, примером для него являются родители, которые дали ему прекрасное воспитание и образование.

Сторис Димаша Адилета. Скриншот: instagram.com/dimashadilet

Димаша спросили, сможет ли он изменить свой будущей жене.

"Никогда в жизни. Я слишком сильно ценю любовь и слишком сильно ценю свой выбор", - заключил он.

Сторис Димаша Адилета. Скриншот: instagram.com/dimashadilet

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969614-ya-slishkom-silno-tsenyu-lyubov-dimash-adilet-zayavil-chto-nikogda-ne-izmenit-buduschey-zhene/