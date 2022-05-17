"Чтобы мои цели сбылись": Айжулдыз Адайбекова показала драгоценный подарок от Тамары Асар (фото)

Story Айжулдыз Адайбековой. Скрин: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса Айжулдыз Адайбекова показала драгоценный подарок от Тамары Асар, которой его когда-то вручили с пожеланием родить дочь. Теперь певица отдала подарок Айжулдыз, чтобы та смогла добиться всех поставленных целей, передает NUR.KZ.

Своим подарком актриса похвасталась в Instagram.

"Тамара Асар подарила мне свое очень драгоценное кольцо, она его носила на протяжении 15 лет. Это золото с бриллиантом, у казахов есть связанные с вещами суеверия. Ей когда-то дали с намерением, чтобы она смогла родить дочку, это сбылось, теперь с наилучшими пожеланиями она вручила его мне, чтобы все мои цели и мечты сбылись. Я в это верю", - написала Айжулдыз.

Story Айжулдыз Адайбековой. Скрин: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Кроме того, девушка ответила хейтерам, упрекнувших ее из-за стиля одежды на тое. По их мнению, девушка одевается словно подросток.

"Какой человек, такие слова. Мой стиль не ваше дело. Одеваюсь так, как хочу. Займитесь лучше собой. Советую людям лучше повышать свои знания и уважение к личной жизни других, так как каждый живет, как ему хочется. Я не воспринимаю внешний шум и вам советую, это облегчает жизнь", - высказалась она.

Story Айжулдыз Адайбековой. Скрин: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Напомним, ранее Айжулдыз Адайбекова впервые показала сына от Кырана Талапбека. А затем актриса поведала о внезапной встрече с 90-летней матерью покойного отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969609-chtoby-moi-tseli-sbylis-ayzhuldyz-adaybekova-pokazala-dragotsennyy-podarok-ot-tamary-asar-foto/