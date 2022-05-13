"До сих пор в шоке сижу": Айжулдыз Адайбекова о внезапной встрече с матерью покойного отца

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Айжулдыз Адайбекова рассказала, как неожиданно встретилась со своей 90-летней бабушкой, матерью ее отца, который умер еще до рождения актрисы, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжулдыз рассказала, как собиралась по делам, но выход из дома пришлось отложить по очень неожиданной причине.

"До сих пор в шоке сижу. Открываем дверь, и я вижу свою бабушку (со стороны папы, для тех, кто не знает: я не видела биологического отца никогда, так как он умер, когда я еще была в утробе матери). Вижу у нее в руках вафельки. Говорит: "Специально для тебя приготовила и прилетела. И заодно внука хотела увидеть". Это так мило. Ей почти 90 лет", - рассказала дизайнер.

Встреча продолжилась совместным чаепитием.

"Даже я так не умею вкусно готовить вафли. Сижу и наблюдаю за ней. И осознаю: оказывается, мы очень похожи. Характер один в один. Уверенная в себе, четкая, спокойная, мудрая, немного эгоистичная. Честно? Приятный человек", - поделилась своими выводами девушками.

Она призналась, что в ней "будто проснулась маленькая Айжулдыз".

Напомним, ранее мы писали, что Айжулдыз Адайбекова впервые опубликовала фото своего годовалого сына. Пользователи соцсети отметили, что мальчик очень похож на своего отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969089-do-sih-por-v-shoke-sizhu-ayzhuldyz-adaybekova-o-vnezapnoy-vstreche-s-materyu-pokoynogo-ottsa/