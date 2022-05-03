"Не нарушайте атмосферу в семье": Жулдыз Абдукаримова обратилась к мужчинам

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова написала новый пост в Instagram. Супруга отечественного исполнителя Кайрата Нуртаса призвала мужчин не нарушать погоду в доме, передает NUR.KZ.

Жулдыз поразмышляла на тему единства, поздравив подписчиков с праздником.

"Пусть единство будет в наших семьях, стране, мире. Специалист, у которого дома происходят склоки и ссоры, выплескивает негатив на работе и в общественных местах.

Это отразится и на настроении других людей, сколько отношений будут испорчены. Ведь общество - это неотъемлемая часть человека", - отметила она.

Актриса уверена, что мелочи очень важны, ведь из-за пустяка может разгореться ссора или недопонимание.

"Если вы хотите мира и единства на Родине, мужчины, не нарушайте атмосферу в семье, почаще подбадривайте женщин и старайтесь поддерживать единство и благополучие в своем доме. Для начала уделите внимание вашей половинке и подарите ей цветы", - заметила Жулдыз.

Подписчики поблагодарили актрису, а некоторые решили, что это намек, адресованный ее супругу - певцу Кайрату Нуртасу.

"Вы все верно говорите, если женщина счастлива, то в семье будет все хорошо", "Если мужчина угодит женщине, то мир станет счастливым", "Кайрош, пойми теперь тонкий намек", "Жулдыз, все верно, Кайрат приехал с цветами?", "Самое главное - это погода в доме", "Красивый и тонкий намек был сделан Кайрату", "После этого нельзя без цветов, Кайрат", - отметили фанаты.

Примечательно, что на страничке Кайрата, который недавно вернулся из Мекки, опубликовано новое фото. Кайрат стоит на фоне огромного букета цветов.

"Если бы у вас был такой букет, кому бы вы его подарили?" - спросил он своих подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967794-ne-narushayte-atmosferu-v-seme-zhuldyz-abdukarimova-obratilas-k-muzhchinam/