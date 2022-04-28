"Многие годы спустя простила": Алуа Конарова рассказала о своем отце

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Алуа Конарова рассказала о том, как отец прикрывал ее проступки перед матерью. Продюсер, ранее поведавшая о бытовом насилии в семье, призналась, что многие годы спустя смогла простить отца, передает NUR.KZ.

Когда-то Конарова поведала о том, что отец в ее детстве избивал ее мать. Это стало страшным потрясением для маленькой девочки.

На этот раз представительница шоу-бизнеса решила поделиться в Instagram и приятными воспоминаниями о папе.

По словам продюсера, однажды ее маму вызвали в школу, но она вместо этого попросила прийти отца и не говорить о вызове маме.

"День и час "икс". В кабинете директора завуч по воспитательной работе гневно рассказывает о нашем с подругой поведении. Папа слушает, изредко посматривая на меня, мы стоим, опустив головы. Пообещали больше не допускать подобного ни за что на свете.

Вышла в вестибюль, провожать папу после разговора с директором. Жду, может, ругать будет, в голове лихорадочное: "Главное, чтобы маме не сказал", - вспоминает Алуа Курманалиевна.

Но отец просто пожурил ее, поцеловал, а затем уехал на работу.

"И так было до 10-го класса. Папа прикрывал мои провинности, чувствуя, думаю, вину. Любил по-своему, как умел. Я почему-то только сейчас, многие годы спустя, наконец простила и многое поняла", - призналась Конарова.

Поклонники продюсера в ответ попросили ее выпустить книгу о себе или снять фильм по истории ее жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967139-mnogie-gody-spustya-nakonets-prostila-alua-konarova-rasskazala-o-svoem-ottse/