"Такой чудесный малыш": Лиза Арзамасова умилила соцсети, показав маленького сынишку
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова умилила соцсети, поделившись теплой фотографией своего малыша. Маленький Лев собрал море комплиментов от пользователей Рунета, передает NUR.KZ.
"Всех православных с Пасхой! Мира и добра!" - написала Лиза в Instagram, разместив фото сынишки. Актриса добавила к своему комментарию хештег "Лева - это клево".
На фото маленький Лев сидит на полу и держит пасхальное яйцо в руках. Его очаровательная улыбка умилила Сеть. Ее звездные коллеги - Зара, Поля Полякова, Евгения Береза и другие - пожелали молодой маме и ее малышу счастья и здоровья.
Свои светлые пожелания и добрые отзывы написали также преданные фанаты "папиной дочки". Они не пожалели "лайков" для мальчика.
"Какой сладкий", "Лиза, как он похож на тебя!", "Солнышко", "Красавчик", "Лиза, у вас такой чудесный малыш!", "Какой хорошенький", "Чудесный Лева, с праздником вас!", "Лиза!!! Настоящий богатырь!", "Маленькая мамина копия", "Ну красота же", "Лева счастлив больше всех! С пасхой, Лиза, вас и вашу семью!", "Лучезарный мальчишка", - гласят комментарии под постом актрисы.
Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями в августе прошлого года. В ноябре счастливые родители впервые показали сына.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966686-takoy-chudesnyy-malysh-liza-arzamasova-umilila-sotsseti-pokazav-malenkogo-synishku/