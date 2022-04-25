"Такой чудесный малыш": Лиза Арзамасова умилила соцсети, показав маленького сынишку

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова умилила соцсети, поделившись теплой фотографией своего малыша. Маленький Лев собрал море комплиментов от пользователей Рунета, передает NUR.KZ.

"Всех православных с Пасхой! Мира и добра!" - написала Лиза в Instagram, разместив фото сынишки. Актриса добавила к своему комментарию хештег "Лева - это клево".

На фото маленький Лев сидит на полу и держит пасхальное яйцо в руках. Его очаровательная улыбка умилила Сеть. Ее звездные коллеги - Зара, Поля Полякова, Евгения Береза и другие - пожелали молодой маме и ее малышу счастья и здоровья.

Свои светлые пожелания и добрые отзывы написали также преданные фанаты "папиной дочки". Они не пожалели "лайков" для мальчика.

"Какой сладкий", "Лиза, как он похож на тебя!", "Солнышко", "Красавчик", "Лиза, у вас такой чудесный малыш!", "Какой хорошенький", "Чудесный Лева, с праздником вас!", "Лиза!!! Настоящий богатырь!", "Маленькая мамина копия", "Ну красота же", "Лева счастлив больше всех! С пасхой, Лиза, вас и вашу семью!", "Лучезарный мальчишка", - гласят комментарии под постом актрисы.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями в августе прошлого года. В ноябре счастливые родители впервые показали сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966686-takoy-chudesnyy-malysh-liza-arzamasova-umilila-sotsseti-pokazav-malenkogo-synishku/