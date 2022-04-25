"Такая милашка": Семенович без макияжа похвасталась кулинарным талантом (видео)

Анна Семенович. Кадр из видео: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович поздравила своих подписчиков с Пасхой и показала, как готовит блюда из курицы на праздничный стол. 44-летняя экс-солистка группы "Блестящие" не побоялась показаться перед поклонниками без макияжа, передает NUR.KZ.

"Мои любимые, вы меня часто видите накрашенной, на сцене, но в жизни я обычная девушка, которая иногда любит приготовить вкусный обед для близких людей. Сегодня я этим и занимаюсь", - написала она в Instagram.

Анна отметила, что в семье ее называют королевой маринадов. Она похвасталась, что знает толк в маринадах к курице и шашлыкам, а близкие высоко ценят ее кулинарные способности.

Фанаты отметили не только аппетитные блюда, приготовленные их любимицей, но и то, как Аня выглядит без макияжа. Они не поскупились на добрые слова в ее адрес.

"Такая милашка", "По тебе видно, что ты готовишь хорошо", "Вы и без косметики красотка", "Аня, вы умница, рукодельница", "Анна, вы очень красивая и без макияжа", "Эх, достанется же кому-то такая жена", "Вы настоящая красавица", "Натуральность - это очень хорошо", - прокомментировали они.

Ранее Анна Семенович рассказала, что считает неправильным подгонять всех женщин под стандарты красоты, отметив, что довольна своим телом. Артистка также озвучила свои требования к мужчинам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966583-takaya-milashka-semenovich-bez-makiyazha-pohvastalas-kulinarnym-talantom-video/