Анна Семенович: У меня большая грудь и попа, но я считаю это прекрасным

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович рассказала о том, что считает неправильным подгонять женщин под стандарты красоты. По мнению артистки, каждая женщина прекрасна по-своему, передает NUR.KZ.

Семенович рассказала, что с детства ее называют "пышкой".

"Я с детства люблю поесть, прям вот очень люблю. Всю мою жизнь мне говорят: "Пышка, надо худеть, слишком большая грудь и попа!". Может это и так, но просто мне интересно - слишком большая для кого? Кто придумал эти критерии красоты?

То есть получается, если женщина худая - она красива, а если не худая, то что? А как же харизма, энергетика и свет, который идет из сердца?" - вопрошает Анна (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Артистка считает, что каждая женщина по-своему красива, поэтому нужно избавиться от комплексов.

"Вы знаете, что я хочу нести в этот мир свою индивидуальность! Да, у меня большая грудь и попа, но я считаю это прекрасным и ни один мой мужчина, который был допущен до моего шикарного тела, не жаловался.

Хватит подгонять всех под стандарты 90-60-90, каждая женщина - это произведение искусства и любви! Каждая женщина - богиня. Долой стандарты, вперед эксклюзивность!

Конечно, расжираться до дикого ожирения не стоит, стоит питаться правильно и полезно, заниматься спортом хоть иногда. Но зацикливаться на худобе - это худо", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1963870-anna-semenovich-u-menya-bolshaya-grud-i-popa-no-ya-schitayu-eto-prekrasnym/