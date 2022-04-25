"Не пишите ерунду": Алия Телебарисова ответила людям, приписывающим ей романы с мужчинами

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Актриса Алия Телебарисова ответила подписчикам, приписывающим ей романы с мужчинами, с которыми она фотографируется. Знаменитость попросила пользователей соцсети "не писать ерунду", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия прокомментировала тему снимков с различными мужчинами.

"Ребят, когда я выкладываю фото с друзьями, это не значит, что я с ними встречаюсь! Пишу это и думаю, зачем вообще я это пишу, но видимо, это меня триггерит и мне нужно проработать это. Есть друзья, есть коллеги, есть работа, я не живу в женской коммуне! И каждый проходящий мимо мужик, не мой парень! Не пишите ерунду!" - попросила актриса.

Поклонники поддержали Алию, а некоторые пожелали обрести ей женское счастье.

"И в целом не лезьте в жизнь Алии, занимайтесь своими делами. Алия, не слушайте никого", "Желаю вам женского, а также семейного счастья! Вы достойны всего наилучшего на свете!", "Вы никому ничего не должны! Не отчитывайтесь ни перед кем! Пусть пишут что хотят!", "Даже если встречаетесь, что в этом плохого. Желаю вам быть любимой и влюбленной", "Вы молодец, очень люблю вас и ваших дочерей, вы достойны счастья", - прокомментировали фанаты.

Напомним, ранее Алия Телебарисова рассказала о знакомстве с мужем, борьбе за него и его смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966551-ne-pishite-erundu-aliya-telebarisova-otvetila-lyudyam-pripisyvayuschim-ey-romany-s-muzhchinami/