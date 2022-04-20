"Красивый, молодой, сексуальный": Волочкова рассказала о молодом возлюбленном

Анастасия Волочкова с бойфрендом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала снимок с молодым возлюбленным Дмитрием, тем самым ответив на вопросы любопытных подписчиков, которые потеряли его из виду, передает NUR.KZ.

Балерина решила доказать, что ее молодой возлюбленный никуда не делся. Они запечатлелись вместе сидя на диване. Она объяснила, почему Димы так долго не было видно в ее ленте.

"Просто мы не выставляем совместные фото. Не считаем нужным. Многих не поймешь. Одни говорят, что счастье любит тишину. Другие: "А где же Дима?". Поскольку всем не угодишь, мы будем делать, как считаем нужным.

Все хорошо, все на месте. Не переживайте. Дима красивый, молодой, сексуальный и веселый. Он боксер", - написала Волочкова в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Она также отметила, что Дмитрий является бизнесменом и имеет строительную компанию.

"Обращайтесь. Не откажет и вам", - отметила она, показав фото его работ.

Анастасия Волочкова с бойфрендом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Подписчики оставили свои многочисленные отзывы. Они вновь разделились на два противоположных лагеря.

"Дима никуда не делся, а в Питер с Олегом ездили?!", "Мальдивы хотим", "Настя, желаю вам счастья от всего сердца!", "Беги, Димулька, чем скорее, тем лучше", "Мы скучали по Диме", "Ура, Дима. И счастливая Настя", "Правильно, чтобы не сглазили", "Димка хочет на Мальдивы", - отметили комментаторы.

Ранее мы писали, что Волочкова побывала в Санкт-Петербурге с экс-возлюбленным Олегом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965881-krasivyy-molodoy-seksualnyy-volochkova-rasskazala-o-molodom-vozlyublennom/