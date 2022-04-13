"Было очень романтично": Волочкова с экс-возлюбленным побывала в Санкт-Петербурге
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в соцсети, как провела последние три дня. Она съездила в Санкт-Петербург вместе с бывшим возлюбленным Олегом, передает NUR.KZ.
"Мое путешествие в родной Санкт-Петербург мне помог осуществить мой бывший любимый человек Олег. Он был инициатором моей поездки к маме и папе год назад и сам отвез.
Я тогда впервые ехала в Питер на машине. Это было очень романтично. Год спустя это путешествие повторилось, за что я очень благодарна Олегу.
Мы знаем друг друга почти два года и многое прошли вместе. Это бесценно - сохранять добрые, светлые и теплые отношения!
Мы столько успели за эти три дня! Я была председателем жюри детского балетного конкурса, на следующий день провела мастер-класс этим девочкам.
Мы съездили к моей маме и душевно провели время. И за эти дни повстречались с моими друзьями Виталием и Настей. И дорога была прекрасной! Полистайте, там красиво", - написала балерина.
Подписчики, среди которых есть любители писать язвительные комментарии, не смогли промолчать и оставили отзывы.
"Анастасия, продолжайте! Обожаю ваш сериал любовных похождений", "Этот мужчина самый хороший и искренний, он вас правда любит", "Пора на Мальдивы!", "Новый - это хорошо забытый старый", "Сошлись бы, нормальный мужик", - отметили комментаторы.
Напомним, что на днях балерина запечатлелась в объятиях нового друга-кинезиолога.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964886-bylo-ochen-romantichno-volochkova-s-eks-vozlyublennym-pobyvala-v-sankt-peterburge/