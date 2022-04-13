"Было очень романтично": Волочкова с экс-возлюбленным побывала в Санкт-Петербурге

Анастасия Волочкова с бывшим возлюбленным. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в соцсети, как провела последние три дня. Она съездила в Санкт-Петербург вместе с бывшим возлюбленным Олегом, передает NUR.KZ.

"Мое путешествие в родной Санкт-Петербург мне помог осуществить мой бывший любимый человек Олег. Он был инициатором моей поездки к маме и папе год назад и сам отвез.

Я тогда впервые ехала в Питер на машине. Это было очень романтично. Год спустя это путешествие повторилось, за что я очень благодарна Олегу.

Мы знаем друг друга почти два года и многое прошли вместе. Это бесценно - сохранять добрые, светлые и теплые отношения!

Мы столько успели за эти три дня! Я была председателем жюри детского балетного конкурса, на следующий день провела мастер-класс этим девочкам.

Мы съездили к моей маме и душевно провели время. И за эти дни повстречались с моими друзьями Виталием и Настей. И дорога была прекрасной! Полистайте, там красиво", - написала балерина.

Подписчики, среди которых есть любители писать язвительные комментарии, не смогли промолчать и оставили отзывы.

"Анастасия, продолжайте! Обожаю ваш сериал любовных похождений", "Этот мужчина самый хороший и искренний, он вас правда любит", "Пора на Мальдивы!", "Новый - это хорошо забытый старый", "Сошлись бы, нормальный мужик", - отметили комментаторы.

Напомним, что на днях балерина запечатлелась в объятиях нового друга-кинезиолога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964886-bylo-ochen-romantichno-volochkova-s-eks-vozlyublennym-pobyvala-v-sankt-peterburge/