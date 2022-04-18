Беременную Жанию Джуринскую назвали "самой горячей мамочкой в Казахстане" (фото, видео)

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская с наступлением беременности прикладывает все усилия, чтобы продолжать выглядеть привлекательно и сексуально. Актриса призналась, что никогда не думала, что ожидание материнства раскроет ее женственность, передает NUR.KZ.

В Instagram Жания получила комплимент от одного из подписчиков.

"Самая горячая мамочка в Казахстане", - написал пользователь соцсети.

Джуринская показала его сообщение остальным фанатам и прокомментировала его.

"Никогда бы не подумала, что беременность раскроет мою женственность и сексуальность", - призналась артистка.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Сейчас Жания вместе с мужем и родными находится в Турции, там они занимаются вопросом недвижимости.

В 2020 году Данияр Хизметов сделал ей предложение, когда они находились именно в этой стране. Приехав туда снова, актриса с удовольствием предалась счастливым воспоминаниям.

"Между Азией и Европой, где соединяются моря, я сказала "да". Тогда Данияр, надевая кольцо на мой безымянный палец, прошептал в ушко: "Доверься мне, я обещаю, что все будет хорошо". Спасибо за каждый счастливый день", - написала Джуринская.

Напомним, пышную свадьбу актриса Жания Джуринская и Данияр Хизметов сыграли в октябре прошлого года. На их торжестве собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965571-beremennuyu-zhaniyu-dzhurinskuyu-nazvali-samoy-goryachey-mamochkoy-v-kazahstane-foto-video/