Ксению Собчак заподозрили в беременности (видео)

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксению Собчак заподозрили в беременности. Телеведущая выложила видео с утренней пробежки, и внимательные подписчики разглядели у нее выпирающий животик, передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале Собчак опубликовала видео, на кадрах которого она совершает утреннюю пробежку перед работой по улице одного из европейских городов.

"Командировка продолжается, снимаем в самом центре Европы", - написала российская телеведущая.

Между тем, внимательные подписчики заметили, что у Ксении немного выпирает живот, и предположили, что Собчак может быть беременна.

"Мне одной показалось, что Ксения Анатольевна чуть беременна?", "Ксения Анатольевна, вы от нас, видимо, что-то скрываете", "Пузень-то... хотя, может, за девочкой", "Надеюсь, что не наела, а малыш там. Жизнь продолжается", "Опять в положении?", "Ксения поправилась, животик виднеется", "Беременная, что ли", "Животик наела от стресса", - принялись активно комментировать видео поклонники.

Сама знаменитость их домыслы проигнорировала.

Напомним, ранее Ксения Собчак призналась, что скучает по "обычной" жизни, которая была раньше. Телеведущая также дала советы подписчикам, как сохранить психику здоровой в нынешней ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965255-kseniyu-sobchak-zapodozrili-v-beremennosti-video/