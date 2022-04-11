"Нам всем сейчас нелегко": Ксения Собчак призналась, что скучает по "обычной" жизни

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак на фоне слухов об ее отъезде из России заявила, что находится сейчас в Москве. Известная телеведущая призналась, что скучает по "обычной" жизни, которая была раньше, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Собчак поделилась с 9,3 миллиона подписчиков, что ощущает в последнее время.

"Я в Москве, разгребаю завалы в делах. Потрясло нас прилично, все эти переносы мероприятия были не просто так. Когда-нибудь расскажу. Интересно наблюдать за тем, как проявляются люди в разных ситуациях. Но нам всем сейчас нелегко. Неважно, "за" ты или "против", уехал или остался, говоришь или молчишь. Никуда не денешься от новостей и бесконечных обсуждений. Очень не хватает в этом всем "обычной жизни". Как раньше. С теми сложностями и радостями", - призналась знаменитость.

Ксения также решила дать советы подписчикам, как сохранить психику в такой ситуации.

"Старайтесь каждый день возвращать себе немного той, "обычной жизни". Бывать на природе и менять обстановку вокруг себя. Это помогает восстановить силы и сохранить адекватность. Еще очень важно общаться с друзьями, как раньше. По опросам, многие сейчас потеряли связь друг с другом из-за расхождения во взглядах", - заявила телеведущая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964376-nam-vsem-seychas-nelegko-kseniya-sobchak-priznalas-chto-skuchaet-po-obychnoy-zhizni/