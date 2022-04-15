"Решила полностью измениться": Жаркынай Ханайым показала свое преображение

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса, сыгравшая главную роль в сериале "Рауза", удивила своих подписчиков, кардинально сменив цвет волос. Однако позже Жаркынай успокоила их, показав итоговый результат, передает NUR.KZ.

Жаркынай отправилась в салон красоты и опубликовала кадры своего перевоплощения в сторис Instagram.

"Решила полностью измениться", - заявила артистка, заинтриговав своих подписчиков.

Она показала новый цвет волос. Ее волосы значительно осветлились, превратив певицу из брюнетки в светлую шатенку с рыжеватым оттенком волос.

"Как вам? Скоро привыкните", - отметила она.

Однако после, сидя за рулем машины, Жаркынай показала результат окрашивания. Ее цвет волос стал более насыщенным и темным.

"Девочки, сильно не ругайте. Вот такой получился цвет. Вообще, сразу не торопитесь давать оценку увиденному. Может, результат будет совсем иным", - покрасовалась она на камеру.

Отметим, что Жаркынай ранее призналась, что избавилась от комплексов и научилась радоваться жизни. Певица не перестает повторять, что надо ценить то, что имеешь.

Артистка также считает, что необходимо избавляться и от ненужных отношений, где нет взаимопонимания. Напомним, что в сентябре прошлого года Жаркынай заподозрили в разводе с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965203-reshila-polnostyu-izmenitsya-zharkynay-hanayym-pokazala-svoe-preobrazhenie/