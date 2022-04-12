"Ценю то, что есть": Жаркынай Ханайым о комплексах, послеродовой депрессии и любви

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская певица и актриса Жаркынай Ханайым ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Она призналась, что избавилась от комплексов и научилась радоваться тому, что есть, передает NUR.KZ.

Подписчики спросили у Жаркынай, есть ли у нее какие-либо комплексы.

"Сейчас я могу сказать, что нет. Ценю то, что есть. Нет комплексов ни по поводу внешности, ни по поводу внутренних убеждений.

Не обращаю внимания на тех людей, которые не принимают меня такой, какая я есть. Никому не желаю пережить то, что мне пришлось.

Тем же, кто критикуют, желаю стать такой, как я - сильной и закаленной трудностями", - отметила она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Кто-то из фанаток спросил актрису, как побыстрее забыть любимого. И нужно ли для этого время.

"Время все лечит. Не любите никого больше Всевышнего. Не стоит оставлять в своей жизни тех людей, кто не желает вам счастья и быть с вами рядом. Ищите свое счастье.

Состарьтесь с тем, кому будете благодарны за то, что прожили с ним долгие годы, а не с тем, на кого будете смотреть с упреком", - заявила Жаркынай.

Отметим, что осенью прошлого года певицу заподозрили в разводе. После она прокомментировала эти слухи.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Поинтересовались фанаты и тем, была ли у молодой мамы послеродовая депрессия.

"У меня не было времени на депрессию. Было много трудностей", - заключила она.

Сторис Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964650-tsenyu-to-chto-est-zharkynay-hanayym-o-kompleksah-poslerodovoy-depressii-i-lyubvi/