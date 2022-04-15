"Знаю главное лекарство": Анна Седокова рассказала об исцелении от страшной болезни (фото)

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова рассказала, как ей удалось практически побороть страшную болезнь. За это она поблагодарила своего супруга - певица уверена, что ее исцелила его любовь, передает NUR.KZ.

Ранее Анна призналась, что страдает от серьезной болезни - при малейшем стрессе ее тело покрывается большими темными пятнами.

Теперь она написала в Instagram "пост любви и благодарности", опубликовав новое фото.

"Как видно по этой фотографии, мне уже легче и пятна почти ушли. Вернее ушли, но сегодня пара малышей вернулась. Ничего страшного, ведь у меня есть лучший доктор. Спасибо тебе, Янис Тимма (супруг артистки - прим ред.), за то, что вылечил. До сих пор только ты знаешь, какие таблетки мне нужно принимать и когда, и бережно кормишь меня с руки. А я чувствую себя женщиной", - обратилась к мужу певица.

Седокова отметила, что каждый раз на протяжении трех лет их отношений как только на ее теле появлялись отметки крапивницы, Янис "бережно мазал каждое пятнышко, ругался на него и ворчал".

"Ты поил меня всеми травами мира и заваривал бесконечные чаи, которые нужно было литрами пить. Добывал лекарства. И хоть в газетах и написали, что Седокова больна неизлечимой болезнью, я знаю главное лекарство, которое меня спасло. И это любовь. Твоя любовь", - заявила Анна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965200-znayu-glavnoe-lekarstvo-anna-sedokova-rasskazala-ob-istselenii-ot-strashnoy-bolezni-foto/