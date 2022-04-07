"Это был мой каминг-аут": Анна Седокова сделала смелое признание (фото)

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokov

Певица Анна Седокова решилась на смелое признание перед поклонниками. Она показала свое тело с его несовершенствами и следами болезни, назвав это своим "каминг-аутом", передает NUR.KZ.

В своем Instagram артистка опубликовала снимок части своего тела, которую ранее не показывала фанатам.

"Когда-нибудь я удалю это фото со словами "вот теперь все закончилось". Я могла бы добавить и "теперь я счастлива", но это вряд ли. Потому что я уже буду знать , что слово «теперь" не имеет силы.

Подходящего момента может не настать. Идеальную женщину можно не встретить. Ребенка-отличника может не получиться. И это есть жизнь. Я из тех, кто отрицает принятие. Я из тех, кто продолжает ползти, когда не можешь идти. Но, возможно, слово "принятие" не плоское. Оно многогранно", - начала она свое объяснение.

Как оказалось, на спине Анны есть большие темные пятна. Ранее певица рассказывала, что ее тело при каждом стрессе покрывается сыпью.

"Сейчас я принимаю то, что со мной происходит. Не думала, что выставлю это фото, но публичное признание - это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя мое тело, а принимая.

Спасибо, что выслушали. Это был мой каминг-аут. И, наверное, впервые за долгое время я пишу этот пост не для вас, а для себя", - заявила Седокова.

Родные, коллеги и поклонники поспешили поддержать Анну.

"Аня, ты красавица как внешне, так и внутренне. Обожаю тебя за твою искренность", "Любимая моя, никакой ты не леопард! Ты прекрасная, восхитительная, необыкновенная женщина, ты - талант, ты - безграничное сердце, ты - любовь, ты - поддержка и настоящий друг, ты - океан, Анюта!", "Красивая", "Самая красивая девочка на свете! Самая сильная, женственная и талантливая", "Это даже красиво", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963856-eto-byl-moy-kaming-aut-anna-sedokova-sdelala-smeloe-priznanie-foto/