Выбрал домбру: сыну Тауекеля Мусилима провели обряд "тусау кесу" (видео)

Жена и сын Тауекеля Мусилима. Фото: instagram.com/mahonti__

Маленькому сыну актера Тауекеля Мусилима провели обряд "тусау кесу", передает NUR.KZ.

О значимом для малыша и его родителей событии рассказала в своем Instagram казахстанская певица Альбина Шардарова, показав видео самого обряда.

"Кстати, вчера разрезали путы малышу Айторе. Твердо ступая по земле, стань большим человеком", - написала она, отметив на видео Тауекеля и Махаббат.

Перед мальчиком, сидящим на белой ткани, положили книгу, футбольный мяч, деньги и домбру.

Из предложенных вещей малыш сразу выбрал музыкальный инструмент, что, согласно народным поверьям, значит, что маленький Айторе вырастет творческим человеком.

"Домбру выбрал. Будь достойным гражданином страны, балапан!" - пожелала Альбина Шардарова.

Напомним, ранее Тауекел Мусилим с женой впервые показали лицо подросшего сына. Подписчики поздравили счастливых родителей и бабушку с днем рождения малыша. Они отметили, что ребенок очень похож на маму актера.

Сам артист рассказал о любви к маленькому сыну и признался, что хочет всегда быть рядом с ним, поддерживать его, учить жизни, разделять с ним трудности и оказывать поддержку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954546-vybral-dombru-synu-tauekelya-musilima-proveli-obryad-tusau-kesu-video/