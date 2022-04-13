"Мы просто хотели веселья": Рианна призналась, что не планировала беременеть

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Певица Рианна предстала на обложке майского номера Vogue в полупрозрачном комбинезоне и других откровенных нарядах, рассказав подробности о своей беременности. Звезда призналась, что не планировала ребенка, а просто собиралась повеселиться, передает NUR.KZ.

В своем интервью для Vogue Ри пояснила, что не намерена облекать свое тело в специальную одежду для будущих мам. Вместе этого звезда выбирает наряды, оголяющие ее живот. Певица заявила, что она обожает наряжаться и не собирается отказываться от этого.

"Я не позволю этой части жизни исчезнуть только потому, что мое тело меняется. Мое тело сейчас творит невероятные вещи, и я не собираюсь стесняться этого. Этот период должен стать самым праздничным в моей жизни. Почему мне следует прятать свою беременность?" - высказалась музыкальная исполнительница.

При этом Рианна отметила, что не планировала становиться матерью.

"Планирование? Я бы не сказал, что планирую. Но, конечно, я не против этого. Я не знаю, когда у меня овуляция или что-то в этом роде. Мы просто хотели веселья", - объяснила звезда.

По словам певицы, она опасается послеродовой депрессии, так как истории других женщин, прочитанные Рианной, пугают ее.

Кроме того, знаменитость призналась, что еще никак не готовилась к рождению малыша - будущая мать пока не купила ни одной детской вещи или игрушки.

Напомним, ранее стало известно, что богатейшая певица планеты Рианна ждет первенца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964787-my-prosto-hoteli-veselya-rianna-priznalas-chto-ne-planirovala-beremenet/