Богатейшая певица планеты Рианна ждет первенца

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

33-летняя певица Рианна беременна первенцем от своего бойфренда рэпера Ракима Майерса, передает NUR.KZ.

О беременности артистки стало известно благодаря фотографу Майлзу Диггсу, который запечатлел ее с возлюбленным во время прогулки по Нью-Йорку. Рианна гуляла в длинном пуховике, но при этом оголила свой заметно округлившийся живот.

Про "интересное" положение певицы рассказало также издание Page Six, а фотограф сделал репост публикации в своем аккаунте.

Во время прогулки пара выглядела очень счастливой. Рэпер с любовью обнимал Рианну и целовал ее в лоб, пока сама будущая мама нежно улыбалась.

Рианна и Раким начали встречаться в 2020 году. При этом рэпер называл певицу своей единственной и признавался, что она стоит миллиона других. Он также говорил о планах завести с возлюбленной ребенка и обещал быть хорошим отцом.

Слухи о беременности Рианны возникли еще в прошлом году, когда она появилась на одном из мероприятий в облегающей одежде. Однако позже фанаты решили, что певица просто набрала вес.

Рианна является самой богатой певицей планеты. Согласно данным американского журнала Forbes, ее состояние в прошлом году оценивалось в 1,7 миллиарда долларов. Большую часть дохода ей приносит собственный косметический бренд.

Story Diggzy. Скрин: instagram.com/diggzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954027-bogateyshaya-pevitsa-planety-rianna-zhdet-perventsa/