Кайрат Нуртас довел до слез свою маму трогательной речью в день рождения

Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Отечественный продюсер Гульзира Айдарбекова отмечает сегодня, 12 апреля, свое 54-летие. Поздравивший маму с днем рождения Кайрат Нуртас растрогал ее своими теплыми пожеланиями, передает NUR.KZ.

Гульзира Айдарбекова показала подписчикам в Instagram, какой сюрприз устроили ей дети и друзья. Именинницу ожидал прекрасный торт со свечами, огромные букеты роз и яркие шары.

Гульзира Айдарбекова в окружении друзей и близких. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

"В этот день, в День космонавтики, в 1968 году у Усена Дарибайулы и Зайфун Башаркызы родилась дочь. Я седьмой ребенок в нашей семье. С 12-ти ночи мой телефон не умолкает, я слышу теплые поздравления, мне дарят букеты цветов.

Все это заставляет биться мое сердце чаще. Я так благодарна всем, кто пришел меня поздравить, вспомнил о моем дне рождения", - отметила она, добавив, что подписчики тоже стали для нее семьей.

На видео запечатлен момент того, как поздравил свою маму Кайрат Нуртас. Он зашел в дом с прекрасным букетом и произнес трогательную речь.

"Мамочка, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья. Благодарю Всевышнего за то, что у нас есть такая мама, которая дала нам свое воспитание.

Спасибо за вашу поддержку, вы указали мне путь, всегда были рядом в трудные минуты. Я понял, что в итоге с тобой останется только мама.

Мамочка, я прошу прощения, если когда-нибудь огорчил вас, совершил ошибку. Вы достойны большого счастья. Я вас очень люблю", - сказал он.

Слова старшего сына растрогали именинницу и она начала утирать слезы. Кайрат и Зангар нежно поцеловали свою горячо любимую маму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964678-kayrat-nurtas-dovel-do-slez-svoyu-mamu-trogatelnym-pozdravleniem-v-den-rozhdeniya/